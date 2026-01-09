Trapani Shark, nuova stangata e Antonini inibito per altri due anni: addio Final Eight di Coppa Italia

Il Tribunale federale ha condannato con altri due punti di penalizzazione la società siciliana e raddoppiato il periodo di inibizione a cui sarà costretto il patron, Valerio Antonini

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Altra stangata per Trapani e per il presidente Antonini, raggiunti dall’ennesima penalizzazione per la stagione in corso. Una penalizzazione in classifica per la squadra affidata ad Alex Latini, secondo assistente di Jasmin Repesa, dopo le dimissioni di quest’ultimo e del suo vice, Ivica Skelin. E un prolungamento dell’inibizione per il numero uno del club siciliano.

Nuova penalizzazione

Trapani sempre più giù. Altri due punti di penalizzazione in classifica per gli “Sharks”. Con uno stringato comunicato di appena due righe e mezza, la Fip ha, infatti, annunciato la nuova penalizzazione per i siciliani. “La Fip – si legge nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Federbasket – comunica che, in data odierna, il Tribunale federale, ai sensi degli artt. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trapani fuori dalle Final Eight di Coppa Italia

Il numero di punti decurtati in classifica sale ancora, con i due odierni che si sommano ai quattro tolti lo scorso maggio per irregolarità nei pagamenti previdenziali e fiscali, a quello di novembre per il ritardo nel pagamento di una rata dei versamenti fiscali e previdenziali e ai tre di un paio di settimane fa. La classifica aggiornata con la nuova penalizzazione vede, dunque, Trapani scendere in tredicesima posizione, a dieci punti, vale a dire fuori dalle Final Eight 2026 di Coppa Italia in programma dal 18 al 22 febbraio a Torino.

Altri due anni di inibizione per Antonini

Ma non è finita qui, perché il comunicato giunto nel tardo pomeriggio annuncia anche la decisione del Tribunale di infliggere al presidente Valerio Antonini, che nelle ultime concitate ore si era scagliato contro la Federazione e la Lega, ulteriori “due anni di inibizione per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26”. Tirando le somme, i punti in meno in classifica salgono così a dieci, mentre gli anni di inibizione per il patron degli amaranto diventano quattro.