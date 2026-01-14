Il tecnico rompe il silenzio dopo l'esclusione dal campionato della squadra che aveva lasciato a inizio dicembre: "Non poteva finire diversamente". Si sfalda l'impero del patron.

Il suo addio è stato il primo passo verso il baratro. Un segnale che all’inizio forse non è stato compreso fino in fondo, eppure chiarissimo. Se un lottatore come Jasmin Repesa abbandona la nave, seguito a breve distanza dal capitano, Amar Alibegovic, doveva essere evidente che la barca, più che in fase d’affondamento, fosse ormai già in fondo a un abisso. E così è stato. In un mesetto la Trapani Shark, che su undici partite di campionato ne aveva vinte dieci, si è letteralmente dissolta, sommersa prima dai punti di penalizzazione e poi da sconfitte, partite-farsa e infine dalla sentenza che l’ha esclusa definitivamente dal torneo di Serie A.

Repesa, la verità sulla fine del Trapani Basket

A distanza di due giorni dall’esclusione, Repesa ha scelto di rompere il silenzio. E lo ha fatto, attraverso una breve intervista pubblicata sul Giornale di Sicilia, con un abbraccio ai tifosi trapanesi. A tutti coloro che avevano creduto che un club siciliano potesse ribaltare le gerarchie del basket italiano. “Questa vicenda non poteva finire in modo diverso, purtroppo. Ora che succede? Ora ci sarà solamente il lavoro degli avvocati e della giustizia“, l’amara constatazione del tecnico croato. “Capisco la delusione del popolo di Trapani. I tifosi devono vederlo come un timeout non come un gameover, si deve ripartire dalla gente di Trapani che ama questo sport”.

Antonini non molla: è battaglia su tutti i fronti

Se le parole dell’allenatore sono una carezza al cuore degli sportivi trapanesi, quelle contenute nei comunicati stampa del club sono intrise di acredine e promettono battaglia. Sia attraverso le note ufficiali sia con “bellicose” dichiarazioni su vari organi di stampa, il presidente Valerio Antonini ha ribadito che la lotta andrà avanti in tutte le sedi. Obiettivo? Un maxi risarcimento, forse addirittura la cancellazione dell’attuale sistema della giustizia sportiva. Ma ai tifosi non interessano i soldi o i cavilli. Quello che conta è che la squadra di basket rimarrà fuori chissà per quanto dai campionati professionistici. E forse anche quella di calcio ha il destino segnato.

Trapani, la tv e il bar di Antonini in difficoltà

L’impero trapanese di Antonini sembra sul punto di implodere, in un vortice che ha ormai risucchiato pure altre attività imprenditoriali. Dopo essere rientrati al lavoro dopo un periodo di ferie forzate, giornalisti e tecnici di Telesud hanno trovato la loro redazione senza corrente elettrica e sono stati informati, tramite un messaggio WhatsApp, che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società“. In ferie forzate pure i dipendenti del T-Club, l’esclusivo bar aperto in centro a Trapani da Antonini: dovrebbero terminare il 2 febbraio, ma c’è grande preoccupazione. Intanto, il Comune di Trapani ha revocato la cittadinanza al patron. “Era per meriti sportivi, sono venuti meno”, ha spiegato il sindaco Giacomo Tranchida.