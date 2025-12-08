Trapani vince a Treviso, ma Antonini è contestato. Messaggi di fuoco, poi l'annuncio: "Mi tiro indietro"

Continua il caos in casa Shark: dopo gli addii di Repesa e Alibegovic, arriva quello del presidente che rimette la società di basket (e quella di calcio) tra le mani del sindaco.

La vittoria di Treviso, giunta in condizioni di estrema emergenza dopo gli addii di coach Repesa e di capitan Alibegovic, con Alex Latini in panchina ad interim e una squadra che ha potuto contare sull’apporto di solo otto giocatori, non è servita a placare le contestazioni dei tifosi del Trapani Shark. Durante il match coi veneti uno striscione – “Vendi e vattene” – è stato esposto dagli ultras al seguito, rivolto al presidente Valerio Antonini. L’uomo della promozione e dei grandi investimenti, nel basket e nel calcio. Ma anche un personaggio “vulcanico”, che coi suoi frequenti colpi di testa ha provocato – secondo i tifosi – l’attuale momento di crisi. Che sembra sempre più nera.

Trapani Shark, le fughe di Repesa, Alibegovic e i guai societari

La squadra, già partita da -4 in classifica per inadempienze amministrative risalenti alla passata stagione, è stata recentemente penalizzata di un ulteriore punto per il mancato versamento di una rata da 120mila euro prevista dall’accordo con l’Agenzia delle Entrate. In più, è stato aperto un procedimento per verificare la regolarità della documentazione fornita all’atto dell’iscrizione al campionato di Serie A. Sul campo, intanto, il Trapani Shark ha dovuto incassare gli addii, in rapida successione, del tecnico Jasmin Repesa e del capitano Amar Alibegovic. Entrambi, senza entrare nel dettaglio, hanno lamentato “circostanze non professionali”, “accordi non rispettati”e rapporti ormai deteriorti con la proprietà.

“Vendi e vattene”: Antonini replica ai tifosi, messaggi durissimi

Antonini ha risposto a modo suo, con messaggi su Facebook e su X in cui ha rivendicato i risultati conseguiti in questi anni nel basket e nel calcio – “quattro trofei in due anni e mezzo, due promozioni, una semifinale scudetto e due squadre protagoniste” – e ha sottolineato la portata del suo impegno economico: “Oltre venti milioni investiti”. Durissima la replica al gruppo di tifosi che l’ha invitato a togliere il disturbo: “La fine di tutto”. Con una precisazione: alla fine Antonini li accontenterà, visto che per martedì ha annunciato l’intenzione di consegnare al sindaco Giacomo Tranchida “le chiavi simboliche” delle due società.

Trapani, il presidente: “Al sindaco Tranchida le chiavi della società”

Antonini pronto ad andar via, dunque. Ma che, in un ulteriore messaggio social, ha elogiato “chi resta e lotta” e stigmatizzato invece “chi scappa come un ladro” (chiaro il riferimento a Repesa) o “non si allena e fugge” (Alibegovic) dopo aver preso appuntamento con lui, come confermato da alcune chat WhatsApp rese pubbliche. La tifoseria che lo contesta? “Quattro sgangherati”, che però avrebbero minacciato lui e la sua famiglia, tale da costringerlo a una segnalazione alla Digos. Quindi lo sfogo affidato a un altro video, con la decisione definitiva e irrevocabile di passare la patata bollente nelle mani del primo cittadino trapanese.

Cosa succede ora: nuova proprietà o Trapani verso il fallimento?

Come andrà a finire? Difficile prevederlo. Ma vista l’escalation delle accuse e la portata degli sfoghi, appare davvero difficile ipotizzare una riappacificazione tra Antonini e l’ambiente. Una situazione che imbarazza anche Lega e Federbasket, visto che un’eventuale uscita di scena di Trapani – il presidente a più riprese ha dichiarato che non verserà più un solo euro anche per l’ordinaria amministrazione – rischia di provocare la creazione di un campionato monco, con una squadra in meno, nel bel mezzo della stagione. Sta al sindaco Tranchida provare a evitare tutto questo. Nel basket e nel calcio. Antonini sembra solo intenzionato ad andar via.