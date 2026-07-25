Trapani, Valerio Antonini aggredito da un tifoso e ricoverato in ospedale: i mesi difficili tra calcio e basket

Il presidente del Trapani (e della Trapani Shark) aggredito al centro storico della città siciliana: necessario l’intervento del 118 e il ricovero al pronto soccorso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il presidente Valerio Antonini è stato aggredito questa mattina nel centro storico di Trapani. La notizia arriva dal sito “Trapani Sì” che rivela come il presidente del Trapani Calcio e della squadra di Basket della Trapani Shark sia stato colpito da calci e pugni da un tifoso con calci e pugni nei pressi di via Barone Sieri Piepoli. Immediato l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato Antonini al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate per ulteriori accertamenti.

La battaglia nel basket

E’ stata un’annata molto complicata per Valerio Antonini travolto da una serie di problemi economici riguardanti le squadre di sua proprietà. Il momento più complicato e ricco di maggior tensione è stato quello che ha visto protagonista la squadra di basket della Trapani Shark. La formazione siciliana si trovava al primo posto in classifica quando è stata colpita da una penalizzazione da parte della FIP. Da quel momento la situazione è letteralmente precipitata con la formazione che nel giro di qualche settimana è stata estromessa dalla massima serie del basket italiano. Qualche settimana è arrivata la parole fine sull’avventura con la revoca dell’affiliazione da parte della Federazione e la decisione di Antonini di presentare ricorso, ma senza grandi possibilità di vittoria.

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Il Trapani Calcio fuori dalla serie C

La situazione della squadra di pallacanestro ha fatto da prologo a quello che poi è successo anche alla squadra di calcio. Tra l’autunno del 2025 e la primavera 2026, la squadra ha accumulato 20 punti di penalizzazioni complessive che il presidente Antonini ha sempre contestato. Una situazione che ha innescato anche un rapporto molto difficile con la città a cominciare dallo scontro con il comune con il sindaco Trancia che ha avviato anche l’iter per la revoca della cittadinanza onoraria ad Antonini. Un contenzioso che ha portato anche alla rottura definitiva con la revoca della concessione per lo stadio Provinciale con la squadra, ora iscritta alla serie D, che potrebbe aver cercato una nuova casa al Borsellino di Palermo.

I rapporti difficili con la piazza

Trapani ha a lungo sognato con un presidente come Antonini sia nel calcio che nel basket prima di ritrovarsi a dover ripartire in entrambi gli sport praticamente da zero. Una situazione dal sogno all’incubo che ha portato a tanto astio nei confronti di Antonini. Ovviamente i motivi di quanto avvenuto questa mattina deve essere ancora chiarito, ma di sicuro il clima nei confronti del presidente si è fatto molto pesante nel corso dei mesi.