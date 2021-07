Travaglia ad Umago, Musetti, Sonego e Fognini a Tokyo

Con le Olimpiadi di Tokyo che si aggiungono ai tre tornei Atp in corso di svolgimento, ci attendono giorni particolarmente intensi per il tennis italiano e, di seguito, abbiamo deciso di presentarvi tutti gli incontri che coinvolgeranno i nostri connazionali.

Albert Ramos-Vinolas (1) – Stefano Travaglia (Quarti Umago)

Dopo un periodo buio in termini di risultati, il marchigiano è tornato ad esprimere un buon tennis in Croazia, battendo due terraioli come Munar e Taberner; il suo terzo avversario è di livello senza dubbio superiore ai precedenti e l’ha già sconfitto nell’unico confronto diretto nel 2011 tuttavia i miglioramenti messi in mostra da Travaglia ci portano a concedergli più di una speranza di vittoria.

Lorenzo Musetti – John Millman (1° turno Tokyo)

Esordio alla portata del giovane toscano che affronterà un australiano senza grandi risultati in questo 2021 in cui ha un bilancio negativo tra vittorie e sconfitte (10W-16L); non a caso, i quotisti concedono una leggera preferenza al 19enne di Carrara.

Taro Daniel – Lorenzo Sonego (13) (1° turno Tokyo)

Il fatto che si giochi a porte chiuse toglie al nipponico il tifo dei propri connazionali e, sulla carta, il torinese ha il potenziale per imporsi nei confronti del tennista di casa, fuori al momento dalla top 100 del ranking Atp, sensazione condivisa anche dai bookmakers schierati in favore dell’azzurro in apertura.

Fabio Fognini (15) – Yuichi Sugita (1° turno Tokyo)

Secondo confronto diretto tra i due atleti che si sono già affrontati in Giappone nel 2018 in Coppa Davis con la sofferta affermazione del ligure in 5 set; va però sottolineato che Sugita è apparso in grosso calo nell’ultimo periodo, avendo vinto appena cinque partite in tutta la stagione, motivo per cui ci attendiamo l’affermazione di Fabio.

Nel darvi appuntamento a domani, vi ricordiamo l’opportunità di seguire il grande tennis sul sito di Goldbet.

OMNISPORT | 23-07-2021 09:13