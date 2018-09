Tre big inglesi su Chiesa

Federico Chiesa piace non solo in Serie A, in particolare a Napoli, Juventus e Inter, ma anche in Premier League, dove diversi club starebbero monitorando le prestazioni dell'esterno della Fiorentina.

In particolare, il Chelsea di Maurizio Sarri sarebbe particolarmente interessato al calciatore classe 1997, che è finito nel mirino anche di Liverpool e Manchester United.

Il giovane calciatore ha un contratto con il club viola sino al 2022, ma la sensazione è che nella prossima estate sarà difficilissimo trattenerlo a Firenze.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 16:40