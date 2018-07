Tre club di B per Crecco

Ha il contratto in scadenza a giugno 2019, e così la Lazio sta cercando una sistemazione definitiva per il 22enne Luca Crecco.

Stando a quanto raccolto da Tmw, il centrocampista biancoceleste piace molto in Serie B. In tal senso si stanno muovendo tre club in particolare: il Crotone, che però potrebbe mollare la presa in caso di promozione in A, l'Ascoli e il neopromosso Lecce.

Ternana, Virtus Lanciano, Modena e Avellino le altre formazioni in cui fino a oggi ha giocato Crecco.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 16:20