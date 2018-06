Tre conferme per il Vipiteno

I giocatori italiani Tobias Kofler e Matthias Mantinger e lo sloveno Jure Sotlar rimarranno in forza ai Wipptal Broncos Weihestephan anche nella prossima stagione agonistica.

Tutte le conferme riguardano l'attacco della formazione altoatesina che ha dato fiducia a questi giocatori che si sono contraddistinti per il loro prezioso e costante apporto anche nell'ultima edizione della AHL.

Il 24enne sloveno Sotlar è stato il Top Scorer del team realizzando 60 punti (22G/38A, Plus-Minus: +20) in 44 partite della AHL. Il 22enne Mantinger ha collezionato 27 punti (16G/11A) in 43 partite mentre il 25enne Kofler ha totalizzato 13 punti in 34 partite (7G/6A).

