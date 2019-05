La serie B sta stretta a David Okereke, che in estate lascerà lo Spezia, squadra con la quale ha giocato i playoff promozione uscendo subito per mano del Cittadella. Per l’attaccante nigeriano c’è una lunga fila di pretendenti: in Italia interessa ad Atalanta, Cagliari e Sassuolo, come riferito dal ‘Secolo XIX’.

Fuori confine per il classe 1997 si fanno i nomi del Southampton e dello Standard Liegi

SPORTAL.IT | 20-05-2019 13:11