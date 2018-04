Tre gli ex tra Virtus e Cantù

Nei roster di Virtus Bologna e Pallacanestro Cantù sono ben tre i giocatori che in passato hanno vestito le canotte della squadra oggi avversaria (in programma al PalaDozza sabato 7 aprile, palla a due alle ore 20:45). Nelle fila bianconere Stefano Gentile e Pietro Aradori, mentre in casa Red October l’unico ex virtussino è Andrea Crosariol, il quale è comunque in dubbio per la sfida a causa di un infortunio alla schiena. Chi, invece, sarà sicuramente del match è la coppia Stefano Gentile-Aradori, in passato compagni di squadra anche in Brianza.

In biancoblù tra il 2012 ed il 2014, Aradori in maglia Cantù ha realizzato oltre 14 punti, 4.5 rimbalzi e 2.7 assist di media in 72 gare giocate. Per Gentile, in Lombardia nel biennio 2013-2015, sono 9 i punti di media segnati in 65 partite disputate, a cui si aggiungono 3.1 rimbalzi e 2.1 assist.

SPORTAL.IT | 05-04-2018 11:15