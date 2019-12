Tre rinforzi dalla Liga, solo il primo convince i milanisti

Manca poco all’apertura del mercato di gennaio e i tifosi del Milan si aspettano dei rinforzi che aiutino a raddrizzare definitivamente la stagione. Per i milanisti Stefano Pioli ha fatto il possibile con la rosa a disposizione, ora ha bisogno di una mano da parte della società per riuscire finalmente a dare continuità ai risultati e iniziare a risalire la classifica.

SI’ AL FRANCESINO. Radiomercato, in questo momento, indica il Milan come interessato a tre giocatori della Liga: il primo è Jean-Clair Todibo, 19enne difensore centrale del Barcellona, per il quale il club catalano chiede 20 milioni di euro.

Un nome che piace ai milanisti, nonostante la scarsa esperienza ad alti livelli. “Da prendere subito!”, si augura Massimo su una pagina Facebook dedicata al tifo rossonero. “Se non lo prendiamo mi domando che politica abbiamo – commenta Pietro -, visto che Gazidis dice che dobbiamo puntare sui giovani… e allora prendiamo i giovani e spendiamo”.

Daniel, invece, è fiducioso: “Sicuro Elliot non si fa problemi a usare 20 milioni per un giovane, si può dire ciò che si vuole ma ha dimostrato che per i giovani è disposto a spendere anche cifre eccessive”.

NO AGLI ESUBERI REAL. L’entusiasmo dei milanisti scema decisamente quando invece si parla di attaccanti. Con Zlatan Ibrahimovic sempre più lontano, il Milan pare indirizzato a puntare su un esubero del Real Madrid: ai rossoneri piacciono sia Luka Jovic che Mariano Diaz.

Ma i tifosi non sono d’accordo. “Sto andando a vomitare”, commenta senza mezzi termini Francesco, mentre Massimo si accontenterebbe solo del serbo ex Eintracht Francoforte: “Jovic è forte, Diaz uno scarto”.

Per Domenico, invece, il Milan dovrebbe farsi venire qualche altra idea per rafforzare l’attacco: “Jovic e Diaz… praticamente il Milan è fermo ai titoli di luglio e agosto”.

