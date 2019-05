Tre ritorni in casa Lustenau

L'EHC Lustenau ha annunciato il ritorno di tre giocatori per la prossima stagione della Alps Hockey League. Dominic, così come Lucas Haberl, hanno giocato negli ultimi anni sia per i Bulldog Dornbirn (EBEL) e per l'EC Bregenzerwald (AHL). Ora l'ex talento junior della squadra austriaca torna all'EHC Lustenau. Inoltre con Timo Demuth un altro attaccante sarà nuovamente in forza al Lustenau. Il ventenne ha recentemente giocato in Svizzera.

Oltre ai tre giocatori, la semifinalista della scorsa stagione ha prolungato tre contratti. Il capitano Max Wilfan, Dominik Oberscheider e Jonas Kofler rimangono fedeli al Lustenau. Nelle prossime settimane si terranno ulteriori colloqui con diversi giocatori, quindi già alla fine di maggio la squadra del Lustenau dovrebbe essere completa.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 14:19