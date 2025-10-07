Virgilio Sport
Tre Valli Varesine, Pogacar se ne inventa un’altra: stavolta stacca tutti in discesa e si prende una vittoria scontata

Pronostico rispettato nella 104esima edizione della classica lombarda, ma Pogacar decide di fare una variazione sul tema, staccando il gruppo in discesa. Sul podio anche Alaphilippe

Mancava la discesa tra le skills di Tadej Pogacar, e alle Tre Valli Varesine a che questa piccola mancanza è stata sanata. Perché anziché quando la strada saliva, è appunto quando ha cominciato a picchiare verso il basso che lo sloveno ha fatto il vuoto, andando a imporsi come da pronostico nell’edizione numero 104 della storica corsa lombarda, di fatto andando anche a sanare un altro buco, quello aperto lo scorso anno dal rinvio per maltempo. Stavolta, bel tempo ed ennesima dimostrazione di forza del campione del mondo sloveno, che dopo l’Europeo conquista anche la seconda corsa disputata con la “nuova” maglia iridata.

