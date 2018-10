Tremate, i bomber son tornati: da Cr7 a Dzeko tutti a segno

Riecco la domenica dei bomber. Quelli attesi, quelli che s’erano un po’ smarriti, quelli che a inizio stagione stavano a guardare. Riecco i predatori d’area, i cannonieri che al Fantacalcio ti fanno svenare ma che in campo – di solito – fanno sognare. Rieccoli tutti, come non s’era visto mai finora in campionato. Ha iniziato il sabato Ronaldo, poi Dzeko e a seguire tutti gli altri: Immobile, Higuain, Insigne per finire nel posticipo con Icardi più Piatek che ormai cannoniere lo è a tutti gli effetti e che è ancora davanti a tutti in classifica. Una giornata da ricordare, anche pensando ai primi turni. Fa sorridere ora riconsiderare i commenti del tempo: ma quando si sblocca Ronaldo? Che fine ha fatto Maurito? Dubbi giustificati dall’astinenza dei campioni. Andate a vedere dopo 4 giornate come recitava la graduatoria dei marcatori. In testa assieme a Piatek c’era Defrel della Samp con 4 gol, poi De Paul dell’Udinese con tre assieme a Benassi del Torino e a quota 2 Gómez (Atalanta); Meité (Torino); Boateng (Sassuolo); Berardi (Sassuolo); Babacar (Sassuolo); Quagliarella (Sampdoria); Zielinski (Napoli); Mandzukic (Juventus); Perisic (Inter); Stepinski (Chievo); Rigoni (Atalanta); Pavoletti (Cagliari) con la pallida presenza di Insigne e Ronaldo, sempre a quota 2.

GERARCHIE OK – Oggi si sono ristabilite le gerarchie. Cr7 è partito col diesel, ma non si è più fermato. Oggi è decisivo sempre, anche quando non segna, ma il feeling col gol – e che gol – resta. Nonostante le traversie e il difficile momento extracalcistico. Dzeko si sta rivelando fondamentale per la Roma: se non fa gol lui son guai ma li sta facendo, in campionato (è solo il secondo ma sono tutti pesanti) come in Champions. Immobile pure era partito col freno a mano tirato: una rete splendida alla prima giornata contro il Napoli, poi uno stop ma ora è tornato a mitragliare con impressionante continuità e sta a quota 5.

CHE PIPITA – E che dire di Higuain? Nelle prime giornate faceva fatica ad arrivare al tiro, si distingueva per il lavoro di squadra e per gli assist ma ora è tornato a fare il mestiere di sempre, quello che buca le reti. Con la doppietta di ieri al Chievo è salito a 4 reti (oltre a quelle in Europa League) ed è sempre più uomo-squadra nel Milan. Come Insigne, che Ancelotti ha trasformato in punta centrale è che a quota 6. Come Icardi, che fino a ieri ne aveva fatto uno solo in campionato e ieri ha realizzato la doppietta decisiva contro la Spal. L’anno scorso la palma di giocatore più prolifico fu vinta a pari merito da Immobile e Icardi con 29 reti e entrambi quest’anno andranno alla ricerca del loro terzo titolo da capocannoniere, gli unici in Italia a poterlo raggiungere (l’altro giocatore ad averlo vinto per 2 volte ancora in attività è Zlatan Ibrahimovic). Dzeko e Higuain invece potrebbero arrivare al loro secondo titolo con quest’ultimo che continua a detenere il record di gol messi a segno in una sola stagione, gli ormai famosi 36 gol della stagione 2015/2016. Ma c’è Ronaldo che insegue. La lotta è appena partita ma i bomber son tornati.

SPORTEVAI | 08-10-2018 11:40