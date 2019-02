Tremolada gela il Palermo. Non basta Nestorovski

Lo scontro per il primo posto della serie B non ha un vincitore, ma fa contento il Brescia che esce dal ‘Barbera’ di Palermo con un punto agguantato al fotofinish.

Primo tempo tutto di marca rosanero, spinto anche da un pubblico molto caldo, ma agli uomini di Stellone manca la stoccata giusta.

La squadra di casa continua a spingere anche nella ripresa con le Rondinelle che provano ad agire di rimessa.

Il palo di Falletti è il preludio al vantaggio del Palermo che arriva al 79esimo con Nestorovski: il macedone, entrato in campo da 4 minuti, si fa trovare pronto sul cross dalla bandierina di Trajkovski e di testa in tuffo batte Alfonso.

Corini prova a muovere la panchina per scuotere i suoi e proprio un neo entrato come Tremolada regala la gioia del gol al 92esimo con un tiro-cross che beffa Brignoli e che permette alla squadra del presidente Cellino di rimanere al primo posto a +1 proprio dal Palermo, che ha vissuto l’ennesimo ribaltone in società negli ultimi mesi.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 23:43