Il trofeo è arrivato a Roma dopo aver viaggiato a bordo del Frecciarossa1000 partito da Mialno Centrale scortato dalle leggende del calcio italiano

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Alla vigilia della Finale tra Lazio e Inter, allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio, torna a correre sui binari dell’Alta Velocità il Coppa Italia Frecciarossa con a bordo autentiche leggende del calcio azzurro che hanno percorso a bordo di un Frecciarossa1000 il tratto da Milano Centrale a Roma Termini. Per il quinto anno consecutivo, il brand del Gruppo, è associato all’evento come title sponsor.

Il tratto Milano-Roma con la Coppa Italia a bordo

Una presentazione che rafforza l’associazione tra il calcio dei grandi eventi e l’Alta Velocità, richiamando temi come connessione tra territori, innovazione e sostenibilità alla presenza dei grandi campioni del passato che hanno partecipato all’incontro che ha accolto, a Roma, l’arrivo del trofeo che ha viaggiato a bordo di un treno Frecciarossa1000.

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A bordo treno, ad accompagnare la Coppa in viaggio da Milano a Roma, autentiche leggende del recente passato che hanno abbinato le proprie carriere alla maglia della Nazionale e delle grandi società di Serie A che hanno dimostrato, con i risultati conquistati, l’egemonia del calcio italiano.

Campioni a bordo, leggende del calcio azzurro

Presenti l’ex allenatore di Real Madrid, Roma e Milan Fabio Capello, gli ex Juventus Leonardo Bonucci, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara e Gianluca Zambrotta e gli interisti Marco Materazzi con Christian Vieri che hanno fatto compagnia agli ex Campioni della Roma Vincent Candela e Christian Panucci i quali hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della finale.

“Il consolidamento della partnership con la Lega Serie A per la Coppa Italia Frecciarossa riflette la profonda sintonia tra i grandi eventi sportivi e i valori di Trenitalia e del Gruppo FS“, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Lo sport e il calcio rappresentano linguaggi universali di partecipazione e identità, specchio del nostro impegno quotidiano nel connettere i territori e accompagnare i momenti più significativi della vita del Paese”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio e l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo hanno accolto la Coppa al Binario 1, prima della Conferenza Stampa che ha dato il via agli eventi che caratterizzeranno questa edizione della Finale.

“Stiamo cercando di migliorare il concetto di evento. La finale di Coppa Italia è un grande appuntamento sportivo, al livello delle grandi finali europee – ha dichiarato Luigi De Siervo -. Cerchiamo di rendere l’evento sempre più interattivo, vedrete telecamere mai viste e utilizzate per il calcio, droni acrobatici, avremo tre regie”.

La promozione dedicata

Da sapere, per quanti desiderano raggiungere Roma e abbiano intenzione di acquistare un biglietto per assistere alla Finale, Trenitalia ha attivato la promozione “Speciale Eventi”, dedicata ai tifosi e agli appassionati.

Grazie al codice promozionale “COPPAITALIA26”, sarà possibile acquistare biglietti Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti dal 20% al 75% rispetto al prezzo Base, per viaggi da e per Roma nelle date dedicate all’evento.