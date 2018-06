Trento, Buscaglia ci crede ancora

Milano si è aggiudicata anche gara 2, portandosi sul 2-0 nella serie finale con Trento. Coach Buscaglia non ha intenzione di alzare bandiera bianca: "Non dobbiamo aiutare Milano a punirci. Sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a gara 1".

Ora la serie si sposta a Trento: "Dobbiamo avere un approccio giusto. MI aspetto che la squadra riesca a mettere in campo quanto di positivo fatto in gara 1 e in gara 2". Sul possibile utilizzo di Flaccadori, out nelle prime due partite: "Vedremo".

SPORTAL.IT | 08-06-2018 07:15