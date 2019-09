Trento, Gentile subito decisivo

La Dolomiti Energia Trentino sale al comando in solitaria della classifica di serie A dopo aver vinto l'anticipo della seconda giornata. Le Aquile si sono imposte 86-76 sul parquet della Grissin Bon Reggio Emilia grazie a un quarto periodo stellare: i bianconeri piazzano un 28-14 di break negli ultimi 10’ scanditi dai canestri di Andrea Mezzanotte e dalle giocate di Alessandro Gentile, subito decisivo al suo debutto con 11 punti, 4 rimbalzi e 3 assist).

Così coach Brienza: "Abbiamo giocato una buona partita, salvo quel brutto passaggio a vuoto all’inizio del secondo quarto quando ci sono mancati un po’ di riferimenti in campo. Poi però siamo stati bravi a rimetterci in partita, a ricucire e a tenere lì Reggio Emilia. Siamo stati bravi a non cedere mai, questo è un campo difficile su cui passare e la Grissin Bon è un’ottima squadra che sono sicuro farà un ottimo campionato. Quindi faccio i complimenti ai ragazzi, a tutti, per il modo in cui nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare la qualità difensiva e giocare la nostra pallacanestro".

SPORTAL.IT | 29-09-2019 10:07