Trento si è presa Rashard Kelly

Rashard Kelly è un giocatore della Dolomiti Energia Trentino: l’ala classe 1995, 203 centimetri per 102 chilogrammi, vestirà i colori bianconeri nella stagione 2019-20, che lo vedrà così debuttare in Serie A e in 7Days EuroCup.

Nato il 22 agosto di ventiquattro anni fa a Fredericksburg, Virginia, Rashard DaeQuan Kelly (questo il nome completo) ha chiuso la sua prima stagione in Europa nel campionato VTB russo con il Parma Basket Perm, viaggiando nelle sue 26 presenze a 11.0 punti, 7.7 rimbalzi (terzo miglior rimbalzista della lega) e 1.9 assist in 27’ di media sul parquet.

Laureato in Sport Management nel maggio 2018, Rashard è un prodotto di Wichita State University: nella sua carriera sportiva al college l’ala statunitense ha giocato 139 partite consecutive in quattro anni ed è diventato il secondo miglior rimbalzista offensivo nella storia di WSU con 261 carambole in attacco catturate.

"Rashard ha tutto per diventare un importante elemento della nostra squadra e per avere una carriera di buonissimo livello qui in Europa: è un giocatore giovane e con grandi margini di crescita, ma nella sua prima esperienza da pro ha già fatto vedere qualità importanti. È intenso e fisico, ma ha conoscenza di pallacanestro, intelligenza e capacità di fare quello che serve alla squadra: ecco perché siamo molto contenti di dargli il benvenuto qui a Trento e allo stesso tempo siamo convinti che sarà un inserimento di grande valore per il gruppo" ha detto il neo allenatore dei trentini, Nicola Brienza.



SPORTAL.IT | 11-07-2019 18:09