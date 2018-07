Trento si riprende Nelli

A tre giorni dalla conclusione del volley mercato estivo 2018, Trentino Volley completa una delle ultime operazioni, inserendo nuovamente nel proprio roster Gabriele Nelli.

Il ventiquattrenne toscano, cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, torna infatti a vestire la maglia della Diatec Trentino dopo un solo anno di prestito a Padova; in Veneto con la Kioene ha realizzato 358 punti in 26 partite, maturando preziosa esperienza che tornerà utile in una stagione in cui si proporrà come alternativa a Vettori nel ruolo di opposto.

"E’ vero che sono nato a Lucca e sono toscano, ma per me rientrare a Trento equivale a tornare a casa – ha dichiarato Gabriele Nelli -. La mia carriera pallavolistica è di fatto partita qui, conosco benissimo ambiente, Società, allenatore e tifosi e quindi potrò concentrarmi davvero solo sulla pallavolo giocata. Se possibile ho ancora più voglia di vincere e giocare rispetto a prima e mi metterò a disposizione del gruppo per offrire una alternativa valida nel ruolo di opposto. In una stagione come quella che ci attende ci saranno tante partite da disputare e tutte importanti, il mio compito sarà quindi quello di farmi trovare pronto. L’ultima annata vissuta da titolare a Padova mi ha fatto crescere, responsabilizzandomi maggiormente; un’esperienza che mi tornerà utile per il mio futuro. La rosa che la Società ha allestito durante il mercato ci permetterà di competere per le primissime posizioni in classifica; spero di poterla aiutare a raggiungere grandi traguardi".

SPORTAL.IT | 16-07-2018 15:40