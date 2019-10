Trento vince in EuroCup, Brienza: "Non facciamo calcoli"

La Dolomiti Energia Trentino sbanca il campo del Buducnost VOLI Podgorica e ottiene i primi due punti della sua campagna europea 2019-20: il successo 68-77 nel Round 2 di EuroCup arriva dopo 40 minuti di equilibrio e intensità, con alti e bassi da una parte e dall'altra. I bianconeri giocano un eccellente primo tempo trascinati dai canestri di James Blackmon, resistono alla controffensiva montenegrina con i muscoli di Alessandro Gentile e Justin Knox, e chiudono i conti con un grande ultimo quarto su entrambi i lati del campo in cui spiccano le giocate decisive di George King e Rashard Kelly.

Questo il commento del coach, Nicola Brienza: "Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto perché abbiamo messo in campo un'ottima difesa di squadra che ha lasciato a soli 68 punti a referto i nostri avversari. Giocando competizioni di alto livello ogni tre giorni in questa fase della stagione ci può stare di attraversare qualche alto e basso all'interno della partita ma era importante vincere. A maggior ragione in trasferta e su un campo non facile come questo. È importante anche per la classifica, ma è presto per parlare di quella o per fare calcoli: stiamo proseguendo il nostro percorso di crescita e questo è quello che conta di più".

SPORTAL.IT | 09-10-2019 22:21