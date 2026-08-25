Tresoldi: eurogol in rovesciata e nuovo sms a Mancini mentre il Barcellona pensa a lui al posto di Lautaro

Avvio sprint per il bomber italo-tedesco del Bruges, a segno anche in Supercoppa belga: gli azulgrana in pole per prenderlo, la Nazionale che farà?

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Il gol nel sangue e non solo perché è figlio d’arte (anche se papà Emanuele era difensore): Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges in possesso di tre passaporti (tedesco, italiano e argentino – nato a Cagliari, cresciuto in Germania e allevato calcisticamente nelle giovanili tedesche, ha infatti aperto la stagione così come aveva chiuso quella precedente: segnando a raffica. L’attaccante ha firmato 3 gol in altrettante partite del Bruges, trovando la rete anchen ella finale di Supercoppa belga contro l’Union Saint Gilloise (persa poi ai rigori dai nerazzurri) dopo i gol nelle prime due giornate di campionato contro Kortrijk (su penalty) e Leuven.

Eurogol in rovesciata in supercoppa belga

Il 22enne bomber (ha festeggiato il compleanno giovedì scorso) continua a mandare messaggi indiretti alla Nazionale e a Mancini. Dopo i 23 gol della passata stagione in tutte le competizioni (di cui 8 nelle ultime 9 di campionato belga), il classe 2004 del Bruges ha ripreso da dove aveva finito: splendida la sua rete in sforbiciata nella Supercoppa contro l’Union SG. Tresoldi a oggi resta convocabile, nonostante giochi nella Germania U21 ma bisogna sbrigarsi perché anche Klopp ha messo gli occhi su di lui.

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Il Barcellona non lo molla

Non solo: Tresoldi piace anche a Flick. Il tecnico del Barcellona, rassegnato a non poter prendere Lautaro e con Julian Alvarez blindato dall’Atletico Madrid, sta pensando sempre di più a lui. Flick ne è rimasto stregato nei 78 minuti giocati dall’attaccante contro la sua squadra nella fase a gironi dell’ultima Champions League, quando segnò anche un gol. Al Barca serve un attaccante “fisico”, abile nel gioco spalle alla porta ma tecnicamente valido e, soprattutto, con enormi margini di crescita.

Un identikit che ben si attaglia all’italo-tedesco che ha un contratto con il club belga fino a giugno 2029 e costa intorno ai 40 milioni do euiro. Tresoldi aveva esplicitamente flirtato con la Nazionale azzurra tempo fa, ammettendo di essere più che intrigato dall’idea di indossare la maglia dell’Italia. “Ma nessuno mi ha contattato”. Chi arriverà prima sul talento dai tre passaporti? Flick, Mancini o Klopp?