L’attaccante del Club Brugge incanta ancora: dopo la notte da sogno contro l’Inter, si ripete in Belgio. Italia e Germania in attesa, le big della Premier pronte all'assalto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Chiamatelo pure “mister tripletta”. Ci ha preso gusto, Nicolò Tresoldi. Già, per la terza volta in meno di un mese l’attaccante italo-tedesco conteso da Mancini e Klopp si è portato il pallone a casa. Era già successo nelle qualificazioni agli Europei con la Germania Under 21 e poi in Champions League nella notte magica di San Siro contro l’Inter. Oggi il 22enne centravanti del Club Brugge si è ripetuto in campionato nel 3-2 al St. Truiden, grazie al quale la sua squadra continua il testa a testa con il Gent per la vetta della classifica della Jupiler League.

Fenomeno Tresoldi, terza tripletta in meno di un mese

Tresoldi l’ha rifatto. Ancora una tripletta, questa volta nel massimo campionato belga. Il classe 2004 nato a Cagliari è il grande protagonista della nona giornata: porta il Club Brugge temporaneamente in vetta alla classifica, a +2 sul Gent, che deve ancora giocare, e balza a quota 7 gol, agganciando Bassette del Westerlo in cima alla graduatoria dei bomber.

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Micidiale l’uno-due con cui ha tramortito il St. Truiden. Il primo sigillo arriva al 41’, quando trasforma in gol il perfetto assist di Sabbe. Centoventi secondi dopo va di nuovo a bersaglio: Forbs inventa, Tresoldi segna. Nella ripresa, con gli ospiti a caccia del 2-2, chiude i conti superando Kokubo per la terza volta.

Tresoldi in Premier League? Donnarumma “lo chiama”

In occasione di Inter-Club Brugge, Emanuele Tresoldi, papà dell’attaccante ed ex calciatore dell’Atalanta, ha rivelato che il figlio è un gran tifoso del Milan. Ma, alla luce del suo exploit, le speranze di vederlo giocare in Serie A sono davvero minime. La valutazione di Nicolò Tresoldi si attesta già tra i 40 e i 50 milioni e potrebbe lievitare ancora se dovesse continuare a segnare con questa regolarità.

Tra i club più interessati all’italo-tedesco ci sono due big della Premier League: il Chelsea e il Manchester City. Donnarumma potrebbe ritrovarselo all’Etihad, in attesa di ritrovarlo in squadra anche in Nazionale, si spera.

Tresoldi tra Italia e Germania: ma ora parlano solo i suoi gol

A settembre Tresoldi si è confrontato con entrambi i ct, a cui ha dato la stessa risposta: deciderà se giocare per l’Italia o per la Germania solamente dopo gli Europei Under 21 del 2027. Fino ad allora continuerà a indossare la maglia della selezione tedesca. Mancini spera che prevalga il senso di appartenenza, Klopp fa leva su quell’effetto gratitudine di cui ha parlato proprio il papà del calciatore. Nel frattempo, parlano i suoi gol: sono già 16 quelli stagionali.