Tripletta, fascia da capitano e record: Tresoldi trascina la Germania Under 21 contro Malta ed è sempre più protagonista. Mancini e Klopp attendono la sua decisione

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Nicolò Tresoldi non smette più di segnare con la Germania Under 21. L’attaccante del Club Brugge ha trascinato la squadra di Antonio Di Salvo alla vittoria per 4-1 sul campo di Malta, firmando una tripletta nel giorno del suo debutto da capitano dal primo minuto. Una prestazione che lo ha fatto salire ancora nella classifica dei migliori marcatori di sempre dell’Under 21 tedesca: con 16 gol ha superato anche la leggenda ex Roma Rudi Voeller, oltre a Lewis Holtby, Mike Hanke e Benjamin Auer, e ora vede da vicino i primi due posti. Tresoldi, dunque, continua a essere sempre più al centro del duello tra Italia e Germania. Il 22enne, nato a Cagliari e cresciuto calcisticamente in Germania, può infatti scegliere entrambe le Nazionali maggiori, ma al momento non ha ancora preso una decisione. Dopo i colloqui con Roberto Mancini e Jurgen Klopp, ha scelto di continuare a giocare con l’Under 21 tedesca e di rimandare la scelta definitiva a dopo l’Europeo Under 21 del 2027.

Tresoldi, tripletta con la Germania Under 21: punizione capolavoro

La Germania ha dovuto rimontare il sorprendente vantaggio di Malta, arrivato al 9’ con Tuma, ma la risposta è stata immediata. All’11’ Tresoldi ha trovato il gol dell’1-1 sfruttando la respinta sul palo colpito da Morgalla. Un gol da attaccante d’area, arrivato pochi minuti dopo il vantaggio dei padroni di casa. Al 32’ è arrivato il sorpasso firmato Rothe, bravo a sfruttare di testa una situazione in area. La Germania non ha però brillato per continuità, soprattutto nella prima parte della gara, lasciando qualche spazio di troppo a Malta.

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Poi è di nuovo salito in cattedra Tresoldi. Al 47’, appena rientrati dagli spogliatoi, l’attaccante ha trovato il 3-1 di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il capolavoro, però, è arrivato al 69’: punizione dal limite e pallone spedito direttamente all’incrocio dei pali per il 4-1 finale.

Tresoldi capitano della Germania U21: superato Völler, ora vede Littbarski

Con i tre gol segnati a Malta, Tresoldi è salito a quota 16 reti in 26 presenze con la Germania Under 21. Un bottino che gli ha permesso di superare nella classifica dei marcatori storici Rudi Voeller, Lewis Holtby e Mike Hanke, tutti fermi a 14 gol, oltre a Benjamin Auer, che ne ha segnati 15. Davanti a lui restano soltanto due nomi: Heiko Herrlich, a quota 17, e Pierre Littbarski, leader con 18. Tresoldi è dunque a una sola rete dal secondo posto e a due dal record assoluto.

Ma, oltre alla tripletta, non va trascurato il fattore fascia. Dopo averla indossata per la prima volta in Lettonia, quando aveva rilevato Tom Bischof dopo la sua sostituzione, Tresoldi è stato scelto da Di Salvo come capitano titolare contro Malta. “Se l’è meritato”, ha spiegato il ct, aggiungendo di voler vedere come Tresoldi avrebbe reagito e se la fascia lo avrebbe portato a sentirsi ancora più coinvolto. La Germania gli sta affidando sempre più responsabilità e il 22enne sta rispondendo sul campo con gol e prestazioni. Chissà che non sia una strategia ben precisa per assicurarsi il sì del calciatore in chiave nazionale maggiore.

Perché Tresoldi gioca ancora con la Germania Under 21

La scelta di Tresoldi è legata soprattutto alla volontà di non affrettare i tempi. La sua posizione è stata chiarita dallo stesso giocatore nei giorni scorsi. La punta del Club Brugge ha spiegato di voler giocare l’Europeo Under 21 del 2027 con la Germania prima di decidere quale maglia indossare.

“Il mio cuore è 50 e 50”, ha dichiarato, sottolineando quanto siano importanti per lui entrambi i Paesi. “Voglio qualificarmi e giocare l’Europeo, poi vedremo”, ha spiegato. La punta ha anche raccontato il confronto con Klopp, definendolo più simile a una conversazione tra padre e figlio che a un colloquio tra allenatore e giocatore.

Mancini e Klopp aspettano la scelta di Tresoldi

La porta è aperta, apertissima da entrambe le parti. Klopp ha parlato con Tresoldi e il classe 2004 gli ha illustrato il suo pensiero. Il ct tedesco ha compreso il suo punto di vista, assicurandogli che la porta della nazionale maggiore tedesca resterà aperta. Un dialogo simile c’è stato anche con Mancini. Tresoldi ha preferito prendere tempo. Vuole arrivare all’Europeo Under 21 del 2027 e soltanto dopo decidere quale Nazionale rappresentare.

Nel frattempo, però, la Germania continua a valorizzarlo. Prima la fascia ereditata in Lettonia, poi la promozione a capitano titolare contro Malta. E a Malta Tresoldi ha risposto nel modo migliore possibile: tre gol, il sorpasso a Voeller e il terzo posto tra i marcatori di sempre dell’Under 21 tedesca. L’Italia spera ancora, ma la sensazione è che Klopp – alla fine – possa beffare Mancini.