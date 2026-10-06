Tresoldi racconta l’incredibile coincidenza della stanza di Ronaldo e torna in campo con la Germania U21. Sul futuro tra Italia e Germania, però, prende ancora tempo

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Nicolò Tresoldi si ritrova nella stanza in cui aveva dormito Cristiano Ronaldo, ma confessa che il suo idolo è Lionel Messi. Un curioso incrocio che arriva proprio mentre l’attaccante del Club Brugge è al centro del duello tra Germania e Italia. Il ventiduenne, nato a Cagliari e in possesso di entrambe le cittadinanze, manda un altro messaggio in merito alla scelta della nazionale maggiore. Il presente, intanto, è ancora tedesco. Oggi Tresoldi torna in campo con la Germania Under 21 contro la Georgia, nella gara che può valere la qualificazione all’Europeo di categoria. E dopo la tripletta realizzata contro Malta, l’attaccante ha anche un record nel mirino.

Tresoldi nella stanza di Ronaldo, ma tifa Messi

L’aneddoto arriva dall’hotel Klosterpforte di Marienburg, vicino a Harsewinkel, dove la Germania Under 21 è in ritiro. Tresoldi ha scoperto solo una volta arrivato davanti alla porta di essere stato sistemato nella stanza occupata da Cristiano Ronaldo durante gli Europei del 2024. Sopra la porta c’era infatti la scritta “stanza di Ronaldo” e all’interno sono appese diverse fotografie del fuoriclasse portoghese. Una coincidenza che lo ha sorpreso. “È stato un caso”, ha raccontato Tresoldi, spiegando di aver semplicemente ricevuto la chiave della camera. Poi rivela: “Sono un tifoso di Messi, ma è comunque una bella cosa”.

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Oggi torna in campo con la Germania U21

Oggi Tresoldi sarà nuovamente protagonista con la Germania Under 21. La squadra di Antonio Di Salvo affronta la Georgia a Bielefeld e ha bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione all’Europeo del 2027. Gli occhi sono tutti puntati su di lui. Nicolò è reduce da una prestazione super contro i pari età di Malta. Ha infatti realizzato una tripletta nel 4-1 della Germania, segnando l’1-1 e poi altre due reti nella ripresa, di cui una splendida su punizione. In quella partita aveva anche indossato la fascia da capitano in assenza di Bischof, promosso da Klopp nella nazionale maggiore.

Nel mirino c’è il record di Littbarski

La sfida contro la Georgia può valere tanto per Tresoldi. L’attaccante sta inseguendo il record di gol nella storia della Germania Under 21 appartenente a Pierre Littbarski, fermo a 18 reti. L’italo-tedesco è a quota 16 e gli servono quindi ancora due gol per raggiungere l’ex campione tedesco. La tripletta realizzata contro Malta gli ha permesso di avvicinarsi sensibilmente al primato e proprio Littbarski ha pubblicamente fatto il tifo per lui. “Il ragazzo se lo è meritato”, ha detto l’ex nazionale tedesco, augurandosi che Tresoldi possa conquistare presto la corona dei bomber dell’Under 21.

Germania o Italia, la scelta arriverà dopo l’Europeo

Il futuro resta ancora tutto da decidere. Tresoldi ha ribadito che non sceglierà nell’immediato tra Germania e Italia e che vuole aspettare la fase finale dell’Europeo Under 21, in programma in Albania e Serbia dal 16 giugno al 3 luglio 2027. “Giocherò sicuramente l’Europeo Under 21, se ci qualificheremo”, ha ribadito. All’inizio del ritiro Tresoldi aveva parlato di sentimenti “50 e 50” tra le due nazionali e ha confermato che, da allora, non è cambiato nulla. Il giocatore ha già avuto contatti sia con Jurgen Klopp sia con il ct italiano Roberto Mancini, ma non vuole accelerare i tempi.

Di Salvo lo lascia in pace, ma ci riprova

“Per ora lo stiamo lasciando in pace il più possibile”, ha spiegato il ct della Germania Under 21, Antonio Di Salvo. Subito dopo, però, ha strizzato l’occhio all’attaccante: la fascia di capitano ereditata in assenza di Bischof “è un segnale sufficiente di dove vorrei vederlo in futuro”. Non è l’unico modo con cui Di Salvo prova a convincerlo. Il ct ha definito Tresoldi “un classico centravanti, non ne abbiamo molti così” e ha aggiunto che è “sicuramente abbastanza bravo per giocare nella nazionale maggiore”. Insomma, la Germania dice di volerlo lasciare in pace, ma allo stesso tempo gli ricorda quanto lo considera importante. Ma Tresoldi per ora prende tempo. E l’Italia può ancora sperare.