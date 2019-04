Trevisani: 'Con uno scambio così l'Inter ci guadagna”

È uno scambio affascinante e al tempo stesso discusso, su cui i tifosi di Inter e Juventus saranno destinati a dividersi fino all’effettiva apertura del calciomercato: ma chi ci guadagnerebbe se Mauro Icardi vestisse il bianconero e Paulo Dybala indossasse i colori nerazzurri? Per Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, questa operazione finirebbe per accontentare tutte le parti in causa: i giocatori, che cambiando ambiente ritroverebbero le motivazioni per sfruttare al meglio le loro potenzialità, e le due squadre, che risolverebbero in un colpo solo conflitti di spogliatoio e problemi tecnico-strutturali in campo.

PROBLEMI COMUNI. “La situazione di Icardi nell’Inter è problematica – ha spiegato Trevisani – quindi può cambiare squadra. Allo stesso modo, Dybala non ha piacere a restare alle dipendenze di Allegri e andrebbe volentieri in una squadra in cui si possa sentire al centro del progetto”. E l’Inter, appunto, sarebbe l’ambiente ideale per l’attuale 10 della Juventus. “Tecnicamente – ha proseguito il giornalista di Sky – un giocatore come Dybala sarebbe felice di giocare in una squadra che prova a costruire palla a terra come l’Inter di Spalletti. E allo stesso modo Icardi si troverebbe bene alla Juventus”.

NULLA DA DIMOSTRARE. Per Trevisani, inoltre, Dybala ha già dimostrato il suo valore, non è insomma un giocatore su cui dubitare. “Ha già fatto il salto di qualità nei suoi anni alla Juventus. Può certamente migliorare, ma non possiamo più assistere a ciò che abbiamo visto quest’anno, con Dybala che vaga per il campo senza poter esprimere il suo calcio”.

SPORTEVAI | 24-04-2019 09:51