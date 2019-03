Trevisani: 'Ecco cosa manca ancora al Milan”

Niente drammi, il Milan ha perso il derby ma resta in piena corsa per l’obiettivo Champions League. Su Sky Sport 24 Riccardo Trevisani ha fatto il punto sui rossoneri dopo il 3-2 subito dall’Inter domenica sera, ricordando ai tifosi del Diavolo che il bicchiere resta mezzo pieno. Il giornalista ha anche invitato la critica più severa ad ammorbidire i giudizi su Krysztof Piatek, protagonista proprio nel derby di una delle sue peggiori prestazioni con la maglia del Milan. “Su Piatek ci vuole equilibrio – ha dichiarato Trevisani -, non si può passare al ‘segna sempre lui’ all’ ‘adesso è scarso’”.

ATTACCO AFFIDABILE. E anche quando il polacco non segna, il Milan ha dimostrato di saper rendersi pericoloso in attacco. “Il Milan nel derby ha fatto due gol su situazioni particolari – ha proseguito Trevisani – poi gli è stato murato il gol del 3-3 praticamente fatto da Cutrone. Quindi non vedo questa problematica offensiva, la sterilità di cui tutti parlano”.

PROBLEMA VERO. Per Trevisani i limiti del Milan, insomma, non sono tattici, ma di consapevolezza. “Il problema è che i rossoneri ancora non sono riusciti a fare il salto di qualità nelle grandi partite. Avrà un brutto calendario da qui alla fine, spesso nei big match si è salvata con qualche pari di mestiere. Resto però dell’idea che Milan e Inter siano meglio delle due romane in chiave Champions, anche se il recupero tra Lazio e Udinese potrebbe incidere parecchio nella corsa al terzo-quarto posto e dunque alla qualificazione alla Champions League”.

SPORTEVAI | 20-03-2019 11:07