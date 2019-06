Treviso implacabile: abbattuta Capo d'Orlando, è serie A

Treviso torna in serie A, e lo fa grazie alla Universo Basket che vince in gara-3 contro Capo d'Orlando chiudendo la serie sul 3-0 e riportando la città veneta nella elite della pallacanestro nazionale per la prima volta dopo sette anni, dopo i fasti della Benetton negli anni '90 e 2000.

È la vittoria di Max Menetti, "sceso" in Serie A2 dopo gli anni e le finali con Reggio Emilia in A1, di David Logan, anche lui approdato in una realtà "distante" dai fasti di una carriera vincente, ma soprattutto di un gruppo, un nucleo, di giocatori affamati e desiderosi di imporsi sulla ribalta della nostra pallacanestro, guidati da capitan Matteo Imbrò, ex giovane promessa del nostro basket che forse, finalmente, ha trovato a Treviso la sua consacrazione.

In gara-3 i siciliani provano a lottare nei primi minuti, nonostante le assenze per infortunio di Triche e Trapani, portandosi più volte avanti nel punteggio con un ottimo Parks ma venendo limitati dai 3 falli prematuri di Laganà. Logan predica basket insieme a Imbrò, e il colpo di scena nel match arriva a metà secondo quarto, quando un brutto infortunio taglia fuori dal match anche Laganà, dopo che tra l'altro lo stesso coach Sodini si era dovuto rifugiare negli spogliatoi per un malore. L'Orlandina accusa il colpo e finisce sul -10 all'intervallo, riesce a rientrare dal -20 ma viene mandata ko da errori offensivi di troppo e dall'infortunio occorso anche a Jordan Parks: dal -5 ci pensa un Logan monumentale per chiuderla contro l’orgoglio dei siciliani.

Capo d'Orlando: Parks 25+12, Bruttini 14, Mobio 6+8, Bellan 6, Mei 5, Laganà 4, Morabito 3, Galipò 2, Donda, Neri. Coach: Sodini.

Treviso: Logan 36+9, Imbrò 16, Tessitori 6+9, Alviti 5, Uglietti 5, Burnett 5, Chillo 3, Severini, Barbante. Non entrati: Sarto, Vanin, Saladini. Coach: Menetti.

Parziali quarti: 18-17, 9-20, 20-22, 18-17

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

