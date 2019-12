Treviso, l'infermeria si svuota

Dopo gli esami clinici che hanno escluso lesioni, la diagnosi per Aleksej Nikolic dopo l’infortunio di domenica a Desio con Cantù è quella di una forte contusione al costato. Qualche giorno di riposo e cure e il playmaker sloveno potrà riprendere gli allenamenti ed essere disponibile per il prossimo match che vedrà la De' Longhi Treviso in campo, dopo il turno di riposo, venerdì 27 dicembre al Palaverde con il Banco di Sardegna Sassari.

Prosegue intanto positivamente il recupero della caviglia per Jordan Parks, che ogni giorno si sottopone alle terapie con lo staff dei medici e fisioterapisti del club. Il giocatore è monitorato giorno per giorno e un suo eventuale impiego il 27 dicembre sarà legato alle risposte dell’arto infortunato.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 15:50