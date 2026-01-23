Trezeguet dopo aver lasciato la Juventus torna al River Plate: ecco cosa farà

L'ex bomber franco-argentino, con un passato da brand ambassador bianconero, avrà un ruolo istituzionale nella sua seconda patria

Alla Juventus ha lasciato un segno indelebile: 138 in 245 partite, 4 scudetti e 2 supercoppe italiane quand’era giocatore, poi dal 2015 presidente delle Juventus Legends, l’associazione che riunisce tutti i giocatori bianconeri del passato e infine con il ruolo commerciale di brand ambassador del club dal 2018 al 2021 ma ora David Trezeguet è tornato in una delle sue patrie. L’ex bomber franco-argentino (nato in Francia da genitori argentini) è stato nominato per un nuovo ruolo istituzionale al River Plate.

Incarico al River Plate per Trezeguet

Il ruolo di Trezeguet (che già in passato, dopo aver lasciato la Juve, è stato in pole come vicepresidente del club argentino) sarà incentrato sulla costruzione di relazioni e sulla rappresentanza del club, con particolare attenzione allo sviluppo di alleanze strategiche e al rafforzamento del suo posizionamento istituzionale. La presentazione ha avuto luogo alla presenza del presidente del club Stefano Di Carlo: sarà una figura chiave nella progettazione e nell’implementazione di iniziative che generino nuovo valore per il River.

In questo ruolo – come si legge nel comunicato del club – lavorerà a stretto contatto con le funzioni Istituzionali, Marketing e Commerciale e parteciperà alla gestione di alleanze strategiche con organizzazioni, aziende e istituzioni, oltre a supportare accordi commerciali e attivazioni relative a sponsor e partner del club.

Il ruolo dell’ex bomber

Le sue responsabilità includono anche la rappresentanza istituzionale e sul campo del River Plate in occasione di eventi ufficiali, celebrazioni e riunioni di protocollo, nonché il dialogo con figure chiave del calcio, dell’industria sportiva e altri importanti stakeholder, sia a livello locale che internazionale, a seconda delle esigenze. Con questa nomina, il River Plate punta a rafforzare la propria struttura istituzionale e la propria strategia di crescita aggiungendo una figura con una forte identità, un curriculum comprovato ed esperienza in ruoli rappresentativi, in linea con il posizionamento e la proiezione del brand del club.

L’esordio del River

Per la nuova edizione del Torneo Apertura argentino, che inizia questo giovedì, il River Plate ha rinforzato la sua squadra con tre giocatori provenienti dal calcio brasiliano: Fausto Vera (dall’Atlético Mineiro), Aníbal Moreno (dal Palmeiras) e l’uruguaiano Matías Viña (dal Flamengo). La squadra, allenata da Marcelo Gallardo, esordirà in campionato sabato prossimo contro il Barracas de Belgrano e cercherà di mettere fine a un 2025 senza titoli nazionali.