Triay/Brea sono la nuova coppia numero 1 mondiale, Gemma centra l'ennesima impresa

Soddisfazione immensa per entrambe dopo un 2025 davvero contrassegnato dalla loro egemonia di coppia, per il padel femminile

Per Gemma Triay e Delfi Brea la conquista della classifica è superlativa, un’opera minuziosa e programmata da una grande preparazione atletica e tecnica al salto che ha consentito, per questa coppia, di agguantare la vetta e scavalcare Ari Sanchez e Paula Josemaria.

A Madrid nuova numero 1 coppia Triay/Brea

La macchina messa in atto arriva da lontano, ma il progetto celava insidie da non sottovalutare vista la qualità espressa dalle rivali. Ci sono voluti mesi, tornei e traguardi quasi impossibili per Triay/Brea, la coppia che grazie alla vittoria nel P1 spagnolo di Tarragona, si è guadagnata un sorpasso da numero 1 del mondo.

Un primato dall’abnorme sacrificio, nel rispetto di una pianificazione nel corso del 2025: avevano vinto più di Ari Sanchez e Paula Josemaria, le avevano battute 4 volte su 5, e al Palacio De Deportes Cataluña hanno calato il poker che varrà – dal P1 di settembre a Madrid – la corona di leader della classifica di coppia.

Il successo decisivo

In Catalogna il sesto titolo stagionale dopo Gijon, Cancun, Miami, Doha e Roma. Non è il più prestigioso in termini di categoria, ma lo diventa per ciò che rappresenta, visto che Sanchez/Josemaria guardavano tutte dall’alto del ranking, da oltre due anni.

Domenica è finita 7-6, 6-4 con due set molto equilibrati che hanno però ribadito la capacità di Gemma e Delfi di centrare obiettivi decisivi. Come il primato in classifica, salutato con soddisfazione da Brea.

Le dichiarazioni

Felici, appagate le nuove occupanti del primo posto nella classifica al femminile. “Sono davvero felice, è stata una settimana spettacolare – le parole di Delfi Brea, che durante l’intervista ha ricevuto un palloncino con il numero 1 –. E sono felice anche per tutti i componenti del nostro team, che lavorano ogni giorno con noi ma spesso non si vedono. Riconosco il valore di Paula e Ari: per questo raggiungere un risultato del genere è una gioia immensa”.

“Complimenti a Delfi, non era facile vincere anche dopo il suo infortunio – ha aggiunto Triay, ricordando il ritiro di Valladolid e il forfait a Bordeaux –. Se si lavora al meglio, dando tutto ciò che si ha, i risultati arrivano”. Adesso la leadership conquistata andrà difesa fino a fine stagione, una sfida inedita per il duo.