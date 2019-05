Trieste, ecco il budget per la prossima stagione

Il general manager della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, ha parlato con 'Il Piccolo' della situazione societaria del club giuliano. "Stiamo chiudendo il bilancio della passata stagione concretizzando gli ultimi accordi che abbiamo trovato – ha detto -. Per quanto riguarda il prossimo campionato, abbiamo sottoposto all’attenzione del sindaco un budget che ci permetta di lottare per una tranquilla salvezza in quella che dovrebbe essere la seconda fascia del torneo".

Ghiacci è poi entrato nei dettagli: "Siamo attorno ai quattro milioni e 200mila euro – ha riferito -: c’è una parte coperta, manca ancora un 30% ma siamo a fine maggio e direi che abbiamo tempo davanti per dare sostanza alle nostre idee e concretizzare questi obiettivi".

SPORTAL.IT | 31-05-2019 12:09