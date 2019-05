Trieste non ha sorpreso Tanjevic

Bogdan Tanjevic, che nella sua meravigliosa carriera ha anche fatto a lungo tappa a Trieste, con la 'Gazzetta dello Sport' ha parlato della formazione giuliana. “Mi aspettavo l’ingresso ai playoff – ha detto -. Conosco le qualità del gruppo e di Dalmasson, un allenatorearrivato tardi in A perché ha sempre tenuto un profilo basso. Per me è uno dei primissimi coach italiani. Nei playoff l’avversario è Cremona, la squadra che per tutta la stagione ha prodotto il gioco migliore, quindi l’Alma è sfavorita ma può impegnare la Vanoli fino a gara-5. Un piccolo vantaggio psicologico però Trieste ce l’ha: nell’ultimo confronto diretto in campionato ha vinto nettamente. Il mestiere di Cavaliero e il talento di Dragic possono allungare la serie".

"Vista dall’altro fronte, certe sconfitte lasciano sempre cicatrici profonde. Ma se Cremona riuscirà a passare l’Alma, troverà lo slancio per arrivare in finale" ha aggiunto lo slavo.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 13:07