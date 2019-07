Trieste, sfondata la barriera dei '1000'

La Pallacanestro Trieste 2004 ha comunicato "con soddisfazione" che, nella giornata di giovedì 11 luglio, è stata oltrepassata la soglia dei 1.000 abbonamenti sottoscritti: i tifosi biancorossi hanno risposto prontamente al claim “Per La Mia Città”, lanciato dalla società, che in questa prima fase di rinnovo abbonamenti ha visto innumerevoli adesioni ed il solito entusiasmo e sostegno da parte dei fans. "Un traguardo importante che conferma ancora una volta come la città sia davvero vicina alla Pallacanestro Trieste. Il popolo biancorosso risponde presente, in maniera concreta: la stessa concretezza che ci ha da sempre caratterizzato sul campo e, per questo, ringraziamo della fiducia accordataci e sproniamo a rinnovare l’abbonamento anche coloro che ancora non l’avessero fatto" ha detto il presidente dei giuliani, Gianluca Mauro.

La prima fase della campagna abbonamenti proseguirà fino al 21 luglio prossimo, dunque ci sarà ancora una settimana per esercitare il diritto di prelazione; la fase 2, invece, partirà il 5 agosto e continuerà fino al 14 settembre, con la vendita libera.



SPORTAL.IT | 11-07-2019 17:31