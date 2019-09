Triestina, Pillon prende tempo

Bepi Pillon non ha sciolto le riserve. La Triestina lo ha cercato per il dopo Pavanel e il tecnico veneto, però, per ora non ha messo nero su bianco.

“È una grandissima piazza ma l’anno scorso sono arrivato a un passo dalla Serie A con la semifinale playoff disputata col Pescara. E poi quella alabardata è una società seria e importante. La mia, insomma, è solo una scelta sulla categoria. Devo valutare attentamente tanti aspetti, il primo sicuramente è la categoria, devo vedere se scendere o meno” ha raccontato a TuttoC.

SPORTAL.IT | 23-09-2019 18:50