Sostegno reciproco e anche crescita di una coppia nata sui social ma che hanno guadagnato visibilità e celebrità grazie ai media

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Secondo quanto gli stessi Trinity Rodman e Ben Shelton hanno reso pubblico, la loro relazione si inquadra in una narrazione che conserva le modalità adottate dalla loro generazione. I social hanno consentito il contatto, il primo sintetico messaggio per costruire i presupposti di un legame che sta trasformando la loro unione in un business terzo, oltre a quel che hanno prodotto a titolo meramente individuale.

La conferma in un podcast della loro storia

Trinity Rodman nel podcast “Not Gonna Lie” di Kylie Kelce ha spiegato che dopo quel messaggio su Instagram è trascorso qualche tempo, circa due settimane, per incontrarsi di persona. Alle Olimpiadi, medaglia d’oro al collo con gli Stati Uniti, lei mentre Shelton si è confermato il miglior tennista statunitense di singolare maschile, in quel di Parigi che ha costituito un punto di partenza nella relazione e per la carriera di entrambi.

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La loro storia è stata ufficializzata nel marzo 2025 quando, sulla medesima piattaforma social, Shelton e Rodman hanno annunciato di essere una coppia. Da allora sono diventati pressoché inseparabile, presentandosi e sostenendosi a vicenda ai rispettivi eventi sportivi acquisendo una crescente visibilità nonché un beneficio reciproco in termini di immagine basti pensare agli outfit agli Us Open come a Wimbledon e a Stoccarda indossati da Rodman, la quale da numero 1 del calcio statunitense conserva una popolarità totale in questi tempi diversi. Trinity non è solo la calciatrice più pagata del calcio moderno femminile, ma converte con una qualità notevole il che vuol dire che sponsor e brand saranno sempre più pressanti nell’aggiudicarsi la sua immagine, il suo volto e la sua presenza.

Chi è Trinity Rodman, stella del calcio femminile USA

Rodman è stata la giocatrice più giovane ad essere selezionata nella storia della National Women’s Soccer League all’epoca, a soli 18 anni, e ha guidato il Washington Spirit alla conquista del primo campionato NWSL da esordiente nel 2021. Da campionessa quale ha contribuito alla vittoria della medaglia d’oro olimpica da parte della nazionale statunitense ai Giochi di Parigi del 2024. Shelton sa essere non da meno.

Chi è Ben Shelton, speranza nell’era Sinner-Alcaraz

Il tennista americano occupa una posizione nella classifica ATP stabilmente nella Top 10, tant’è che agli Us Open è arrivato da ottava testa di serie. Ha sette titoli in carriera con un record di 144 vittorie e 90 sconfitte ma gli manca in bacheca quel titolo Slam che giganti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno accumulando in un dualismo che, nel mondo della racchetta, si annuncia un dominio quasi decennale in previsione.

Carriere impegnative, senza alcun dubbio che entrami stanno gestendo al massimo del proprio potenziale. Nonostante ogni atleta debba affrontare un programma di gare estenuante che spesso li porta in luoghi (o continenti) diversi in vari periodi dell’anno, Shelton e Rodman si incrociano con la volontà di mantenere alto il livello di presenze e di contribuire attivamente in una logica di sostegno reciproco.

La loro relazione nata su IG e cresciuta sui media

La stessa Trinity ha posato con Ben quando Shelton ha vinto Stoccarda, dimostrandosi sempre presente e attiva e godendo anche di un riflesso che fa bene alla sua visibilità.

“È decisamente difficile… è come dire: ‘Oddio, non riusciamo a vederci per niente'”, ha detto Rodman a USA TODAY Sports. “Siamo bravissimi a capire i rispettivi impegni, il nostro modo di lavorare e i momenti in cui abbiamo bisogno di un consiglio, e quelli in cui non ne abbiamo bisogno. Quindi affrontare tutto questo insieme è stato fantastico”.

Dalla sua Trinity aveva aggiunto: “Penso che siamo sempre stati bravissimi a sostenerci a vicenda. E sì, il fatto di essere anche individui distinti è stato fondamentale per evitare di fonderci troppo l’uno con l’altro”.

Prima di Flushing Meadows, Trinity Rodman aveva sorpreso Shelton al Canadian Open del 2026, torneo che aveva vinto per il secondo anno consecutivo. Prima della partita del quarto turno di Shelton, Rodman era volata a Montreal dopo la sconfitta per 4-3 del Washington Spirit contro il North Carolina Courage a Washington, DC. Aveva definito il sostegno al suo compagno “la sensazione più bella del mondo”.

“Penso che sapere che entrambi ci diamo da fare, spremendo i nostri corpi fino allo sfinimento, sempre esausti, facendo ciò che amiamo, e poter anche essere un po’ come una WAG (moglie o fidanzata di un calciatore) in un certo senso, ci faccia sentire benissimo”, ha detto Rodman a Kelce. “Ci piace molto perché non lo guardo e penso ‘È un atleta’. Lo vedo come il mio punto di riferimento. E ogni volta che faccio qualcosa, mi piace poterlo guardare e sapere che siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

La loro relazione, nata sui social, è cresciuta sui media che hanno investito la coppia di un valore che ha allargato il pubblico e favorito la loro popolarità, in due, Non solo come singoli atleti, sportivi e individui ma in quanto duo.

La vittoria di Stoccarda e il bacio della vittoria

Proprio dopo aver vinto Stoccarda, il tennista aveva riservato una dichiarazione speciale alla sua fidanzata, Trinity, giunta dopo un lungo volo: “Voglio ringraziare la mia ragazza per essere venuta fin qui dal Brasile”, ha detto Shelton sul podio. “Ho vinto un titolo in quasi tutti i tornei a cui ha partecipato quest’anno… Apprezzo davvero molto il suo impegno”.

Dalla sua, ha assistito alla vittoria per 2-1 dello Spirit contro l’Houston Dash il 3 luglio, partita in cui Rodman ha segnato due gol, incluso quello decisivo nei minuti di recupero. Un bacio ha siglato poi il patto, l’alleanza che anche a New York pare essere diventata intoccabile.