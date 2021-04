Trionfo Barty a Stoccarda, Sabalenka rimontata in finale

Sulla terra battuta indoor di Stoccarda terzo torneo vinto nel 2021 e undicesimo in carriera nel circuito maggiore WTA per Ashleigh Barty. L’australiana ha battuto col punteggio di 3-6 6-0 6-3 la numero 7, la bielorussa Aryna Sabalenka. Un’ora e 45 minuti la durata del match con Sabalenka che ha fatto il break decisivo per il primo set nell’ottavo gioco, poi ha perso nove game di fila, ha recuperato il break nel quinto game del terzo ma Barty l’ha subito ribrekkata tenendo poi il servizio in un game lunghissimo e chiudeno poco dopo al secondo match point.

OMNISPORT | 25-04-2021 16:14