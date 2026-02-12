Milano Cortina, il trionfo di Brignone e il flop di Goggia: l'invidia di Sofia è una certezza sul web

Il rovescio della medaglia dello straordinario trionfo della "Tigre di La Salle" è la clamorosa uscita di scena della bergamasca a un passo dalla vittoria: social impietosi.

Ciò che rimane negli occhi è la felicità di Federica Brignone, quel che rimane nelle orecchie è la voce di Sofia Goggia. Il Super G olimpico di Milano Cortina rilancia il contrasto stridente tra le due stelle azzurre dello sci. La vittoria della “Tigre della Salle” è la consacrazione della resilienza, del riscatto, della capacità di saper reagire a un destino che sembrava infausto. Tutte caratteristiche e qualità che sono anche di Sofia Goggia, che più e più volte ha saputo riemergere da infortuni e difficoltà. Proprio stavolta che la bergamasca s’è presentata al top all’appuntamento con l’oro, è venuta meno.

Super G, il clamoroso errore di Sofia Goggia

Così Super Sofi al termine di una gara che sembrava sul punto di poter vincere, visto che al secondo intermedio aveva un vantaggio di 64 centesimi su Brignone. Invece è andata lunga, non è riuscita a rimettersi in traiettoria dopo aver eseguito una prima correzione miracolosa, e la sua gara è finita tra i rimpianti. “Ho sciato come so, sicuramente sapevo che bisognava fare attenzione tra grande curva e Scarpadon. Il rischio – ha ammesso la campionessa di Bergamo – era di andare troppo a sinistra, avevo una linea più stretta e non sono riuscita a prendere la corda delle singole dopo”.

Le parole di Goggia dopo il trionfo di Brignone

In tanti hanno colto un’inflessione particolare nella sua voce, ai microfoni di Rai Sport, al momento delle felicitazioni per Brignone: “Complimenti a Federica, tutti i mesi dopo il grave infortunio, il recupero. Non è mai facile ritornare e arrivare a un’Olimpiade così, questo Super G è sempre stato nelle sue corde. Onore e merito a lei“. Sulla pista, invece: “Era una neve con tanto grip, quindi lo sci girava molto con facilità, era bella da sciare. L’unica cosa è che io ho sbagliato“. Ad addolcire il bilancio, ancora provvisorio visto che domenica c’è il gigante, è il bronzo nella discesa: “Ho portato a casa un bronzo in una discesa estremamente difficile per tanti fattori contingenti”.

La “rosicata” di Sofia: sui social non si parla d’altro

Per il web non ci sono dubbi: quella di Sofia, al di là delle dichiarazioni di facciata, è una “rosicata” in piena regola, come la chiamano a Roma. “Non ho trovato la parte in cui dice che è felice per Brignone. Ah, non c’è”. Oppure: “Certo che per Goggia è stata una botta bella pesante”. E ancora: “C’è chi piange di gioia e chi di rabbia”. C’è anche chi dà la “colpa” del flop all’incontro con un noto esponente delle istituzioni (non si tratta di Mattarella): “Cara Goggia, mai salutarlo prima di una gara. Lo sanno tutti”. Ma per tanti “l’oro l’ha buttato Goggia, sarebbe stata una doppietta fantastica”. Ma c’è anche chi sottolinea: “Basta divisioni e antipatie. Bravissime Fede e Sofi“.