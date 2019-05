Trionfo Chelsea, Varriale provoca Allegri e il mondo Juve

Il 4-1 rifilato al Chelsea all’Arsenal in finale di Europa League s’è trasformato presto in un’occasione per gli ammiratori di Maurizio Sarri per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Enrico Varriale non s’è lasciato sfuggire la chance per lanciare una provocazione nei confronti di chi, negli ultimi anni, ha criticato l’ex tecnico del Napoli per non aver vinto nulla, pur essendo riuscito a costruire un calcio spettacolare. Critiche che spesso provenivano da ambienti vicini alla Juventus, sempre pronti a snobbare il bel gioco di Sarri in favore dei risultati raggiunti da Massimiliano Allegri.

PIU’ DI ALLEGRI. Dopo ieri sera, però, l’allenatore del Chelsea ha dalla sua una statistica che Varriale ha prontamente sottolineato. “A volte il tempo è galantuomo come allenatore del bel gioco mai vincente, conquistal l’Europa League con Chelsea”, scrive il giornalista Rai complimentandosi con l’allenatore ex Napoli. Poi la frecciata al mondo Juve. “È un premio meritato per un grande tecnico, arrivato tardi al calcio di vertice ma che in Europa ha vinto più di Allegri e Conte, tanto per dire”.

I COMMENTI. Naturalmente la stoccata di Varriale ha scatenato i suoi follower. “Anche Pinsoglio ha vinto più del tuo Napoli”, la replica di Tony, tifoso che – come tanti altri – ricorda al giornalista la sua simpatia per gli azzurri. “Forse ha vinto l Europa League perché la Champions non è roba sua. Ricordiamo che Allegri l’Europa League non l’ha mai giocata”, aggiunge Giuseppe ricordando il gap che c’è tra le due competizioni europee. Tra i follower, però, c’è anche chi è d’accordo con Varriale e che si complimenta con Sarri dopo la lunga gavetta. “Grandi meriti a Sarri che ha vinto l’Europa League – scrive Salvatore -. Nelle periferie italiane e nelle serie cosiddette minori c’è tanta gente appassionata come Sarri. Forse si potrebbe dare loro un po’ più di notorietà…”.

SPORTEVAI | 30-05-2019 08:13