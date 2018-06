Trionfo Ducati: Lorenzo batte Dovizioso, Rossi terzo. Marquez ko

Ducati strepitosa al Mugello: Jorge Lorenzo domina e vince il Gran Premio d’Italia al termine di una corsa condotta dal primo all’ultimo giro. Secondo posto per il compagno di scuderia Dovizioso, terzo gradino del podio per Valentino Rossi, partito dalla pole.

Giornata no per il leader del Mondiale Marquez: il numero 93 scivola a terra, poi chiude sedicesimo. In classifica generale, Rossi è ora secondo a 72 punti, Marquez sempre al comando con 95.

Spunto prepotente in partenza da parte di Lorenzo, che si prende subito il primo posto a spese di Rossi. Il Dottore è seguito da Marquez, Iannone e Dovizioso.

Lorenzo fa il ritmo e prende un netto margine sugli inseguitori, al terzo giro Marquez sopravanza Rossi e si mette all’inseguimento del connazionale: il numero 93 è però per una volta tradito dalla sua Honda, e due tornate dopo scivola a terra. Il leader del Mondiale riesce a rialzare il suo bolide e a ripartire ma la gara è ormai compromessa (chiuderà sedicesimo).

Rossi ha problemi alla gomma anteriore ed è costretto a cedere la posizione a Dovizioso, ritrovandosi in lotta con Petrucci, Rins, e Iannone per il terzo posto.

Le due Ducati dominano, con un Lorenzo perfetto che tiene a distanza di sicurezza Dovizioso e si aggiudica la sua prima vittoria in Ducati; dietro si scatena la battaglia per la seconda posizione, con Rossi che, dopo essersi ritrovato quinto, riesce a ripassare Iannone (splendido il duello con il pilota Suzuki) e Petrucci e a prendersi l’ultimo gradino del podio.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Lorenzo

Dovizioso

Rossi

Iannone

Rins

Crutchlow

Petrucci

Vinales

Bautista

Zarco

SPORTAL.IT | 03-06-2018 14:50