Tris Juve, il tridente scatena Ronaldo. Il Milan frena a San Siro

La Juventus supera per 3-1 l'Udinese e sale momentaneamente in vetta alla classifica di serie A in attesa dell'Inter, di scena questa sera contro la Fiorentina. Milan bloccato sullo 0-0 in casa contro il Sassuolo (due legni per i rossoneri), Atalanta ko a Bologna.

Sarri ascolta Ronaldo e i bianconeri scendono in campo con il tridente Dybala-Higuain-CR7: dominata in lungo e in largo l'Udinese allo Stadium. Al 9' Ronaldo sblocca il risultato sfruttando il lavoro di Dybala, al 37' la stella portoghese raddoppia su suggerimento di Higuain. Nel finale di tempo arriva il tris di testa di Bonucci, servito da Demiral, che per una domenica scalza l'acciaccato De Ligt e si prende il posto di titolare.

Nella ripresa Dybala cerca più volte la rete: al 52' la Joya colpisce la traversa dopo una bella combinazione con Higuain e CR7, dieci minuti dopo si vede negare il gol da Musso. Nel finale spazio a Bernardeschi e Douglas Costa, Ronaldo sfiora la tripletta in girata, e all'85' colpisce il palo con un tiro da lontano.

Il Milan spreca nel primo tempo contro il Sassuolo, sbagliano Calhanoglu e soprattutto Bennacer che al 41' esita al momento del tiro davanti alla porta completamente libera. Poco prima era stato annullato un gol a Hernandez per un controllo di mano precedente di Kessie individuato dal Var.

Secondo tempo di San Siro divertente, squadre lunghe e tante occasioni: in avvio il Diavolo rischia il tracollo con una serie di errori, ma gli ospiti non ne approfittano. Il Milan si avvicina al vantaggio con Calhanoglu e Bonaventura, ma Pegolo è in giornata super e nega la rete. Squadra di Pioli anche sfortunata: all'83' Leao, dentro per Piatek, colpisce la traversa con un tiro a giro, poco dopo si ripete colpendo il palo.

Nell'altra partita delle 15, battuta d'arresto dell'Atalanta, sconfitta dal Bologna di Mihajlovic al Dall'Ara. La squadra di Gasperini, che paga carissimo le emozioni in Champions in settimana, viene affondata dalle reti di Palacio e Poli. Nella ripresa Malinovskyi riapre il match, ma il forcing finale non porta al pareggio nonostante le tante occasioni.

I risultati del pomeriggio

Bologna-Atalanta 2-1

12' Palacio (B), Poli 53' (B), 60' Malinovskyi (A)

Juventus-Udinese 3-1

9' Cristiano Ronaldo (J), 37' Cristiano Ronaldo (J), 45' Bonucci (J), 94' Pussetto (Udinese)

Milan-Sassuolo 0-0

SPORTAL.IT | 15-12-2019 17:02