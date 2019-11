Tris Udinese, pari show tra Lecce e Sassuolo

Il Verona ha battuto per 2-1 il Brescia in una partita valida per l'undicesima giornata di campionato: la decidono Salcedo e Pessina, non basta il gol dello stesso Balotelli all'85', una splendida conclusione dal limite. SuperMario in precedenza ha minacciato di lasciare il campo dopo alcuni cori contro di lui.

Nelle altre partite del pomeriggio, Lecce e Sassuolo pareggiano per 2-2 lo scontro salvezza al Via del Mare, mentre l'Udinese, guidata dal vice di Tudor Luca Gotti, fa il colpaccio a Genova piegando per 3-1 il Grifone con i gol di De Paul, Sema e Lasagna.

Serie A, i risultati delle 15

Genoa-Udinese 1-3

22' Pandev (G), 32' De Paul (U), 87' Sema (U), 95' Lasagna (U)

Lecce-Sassuolo 2-2

18' Lapadula (L), 35' Toljan (S), 42' Falco (L), 85' Berardi (S)

Verona-Brescia 2-1

50' Salcedo (V), 81' Pessina (V), 85', Balotelli (B)

SPORTAL.IT | 03-11-2019 17:44