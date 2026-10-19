Il tecnico dell’Italia femminile di slalom e gigante, Luca Agazzi (ex allenatore anche di Goggia), rivela le potenzialità della 17enne azzurra e stuzzica con l’idea velocità. L’Italia si prepara a Soelden: Bassino sarà la “capitana” azzurra

L’Italia si prepara alla nuova Coppa del Mondo con la squadra femminile che già scalda i motori in vista dello slalom gigante di Soelden. Sarà una spedizione azzurra priva delle due stelle Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe fermate per problemi di natura fisica, ma non per questo meno ambiziosa. Grande attesa soprattutto per vedere all’opera la nuova grande promesso della sci tricolore: Anna Trocker è pronta a sfidare le grandi.

La rivelazione di Agazzi su Trocker

Alla vigilia del grande appuntamento di Solden, è il responsabile della squadra italiana femminile di slalom e gigante, Luca Agazzi, a rivelare qualche particolare in più sulla crescita della 17enne Anna Trocker. La giovanissima azzurra entra in pianta stabile nella squadra di Coppa del Mondo e dopo i risultati conquistati nelle finali di Lillehammer, le aspettative sono alte. Il tecnico, intervistato da SportTales, ha svelato il percorso della giovanissima azzurra lasciando intendere che in futuro non è da escludere neanche un assaggio di velocità: “Il suo potenziale lo conosciamo e lo conoscono tutti. Ora bisogna gestire bene tutte le situazioni: inizieranno ad arrivare le prime pressioni, le interviste, già è arrivato uno sponsor top. Va tutto fronteggiato al meglio visto che parliamo di una ragazzina di 17 anni”. Il tecnico azzurro svela anche un possibile retroscena sul futuro: “All’inizio parlava poco ma ora conosce meglio l’ambiente. E’ molto determinata, sa il fatto suo e ha un bel carattere, forte e tosta. E attenzione perché le piace pure la velocità. Dal punto di vista fisico è impressionante, ha già numeri da atleta matura”.

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Bassino si mette l’incubo alle spalle: ora tocca a lei

Un infortunio che l’ha costretta a rinunciare a tutta la scorsa stagione ma soprattutto che le ha impedito di prendere parte alle Olimpiadi di Milano Cortina: ora Marta Bassino vuole riprendersi tutto e con gli interessi. A Soelden sarà lei la leader di una squadra giovane e ambiziosa che deve fare a meno delle sue capitane Brignone e Goggia, non un compito semplice per la piemontese che deve ritrovare i ritmi dopo uno stop lunghissimo: “Non mi sento ancora al meglio e forse non sono completamente pronta. La mia sarà una stagione da vivere giorno per giorno”, ha rivelato l’azzurra.

Pirovano vuole stupire, Italia extralarge a Soelden

Senza le due big ma con una squadra extralarge, il primo impegno di Coppa del mondo femminile con lo slalom gigante in programma sabato 24 ottobre a Soelden, conferma gli ottimi risultati dell’Italia nella scorsa stagione. Saranno 11 le azzurre al via: la certezza è Lara Della Mea reduce da un 2025/26 di altissimo livello, Laura Pirovano dopo aver conquistato la “coppetta” di discesa ora vuole tornare a brillare anche nella disciplina più tecnica. Insieme a loro una squadra con tanti volti nuovi come la giovanissima Tatum Bieler ma anche Alice Pazzaglia e Sophie Mathieu. I tecnici azzurri sperano anche di ritrovare il talento di Giorgia Collomb che lo scorso anno è sembrata un po’ smarrita.