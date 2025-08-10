Trofeo Gamper, Como distrutto dal Barcellona: clamorosa manita di Yamal e compagni ai ragazzi di Fabregas

I lariani cadono pesantemente contro il Barça incassando una clamorosa goleada a due settimane dall'esordio in campionato contro la Lazio

Si chiude con una goleada la prestigiosa partecipazione del Como alla 60esima edizione del Trofeo Gamper. Contro il Barcellona all’Estadi Johan Cruyff, i ragazzi dell’ex blaugrana, Cesc Fabregas, ne incassano addirittura cinque non riuscendo a siglare nemmeno la rete della bandiera.

Como nona italiana al Gamper

Il primo assoluto ritorno in terra catalana di Cesc Fabregas da allenatore si chiude con una disfatta senza appello. Contro il Barcellona, il Como esce dal campo con le ossa rotte incassando addirittura cinque reti da Lamine Yamal e compagni. I lariani sono il nono club italiano a giocare il Gamper nelle sessanta edizioni della prestigiosa amichevole estiva del Barça.

Prima del Como, avevano preso parte al trofeo organizzato fin al 1966 per onorare la memoria di Hans Gamper, fondatore ed ex presidente del club blaugrana, Milan e Sampdoria (tre volte a testa), Inter e Juventus (due volte a testa), Napoli, Parma, Roma e Brescia.

Fermin Lopez ringrazia Vojvoda

Nel match che avrebbe dovuto restituire il Camp Nou ai suoi tifosi (appuntamento invece rimandato a settembre), i padroni di casa rischiano dopo appena 20 secondi con la cavalcata in solitaria di Addai propiziata dal passaggio illuminate di Baturina che si chiude con la parata di García. La squadra di Flick si riorganizza e, un minuto dopo la grande giocata di Yamal al 20’, passa a condurre con il giovane Fermin Lopez, letale sull’erroraccio di Vojvoda in impostazione.

Alta tensione e poker al riposo

Come già successo con Perrone nella gara vinta con il Betis, anche la gara con il Barça vive attimi di tensione con Van de Brempt e Yamal a muso duro dopo un contatto. Il raddoppio arriva a 10’ dal riposo, ancora con Fermin Lopez con una conclusione sotto il sette dal limite che non lascia scampo a Butez.

Due minuti e Raphina cala il tris, altri 5’ e l’errore di Van de Brempt, con il Como che protesta invano chiedendo un fallo, porta al gol del poker di Yamal. Prima dell’intervallo c’è tempo per l’incedibile errore di Rashoford, che spara sul fondo dopo aver saltato anche Butez.

Yamal chiude i giochi, standing ovation per Sergi Roberto

La ripresa si apre con il quinto gol blaugrana. La firma è ancora quella di Yamal alla prima doppietta con il 10 del Barça sulle spalle. Arrivano poi l’errore di Ferran Torres, la parata di Garcia su Adday e la conclusione fuori di poco di Da Cunha.

Il momento più emozionate del secondo tempo è, però, l’ingresso in campo di Sergi Roberto, accolto con una standing ovation dei suoi ex tifosi. Nel finale, entra Diao, che ha due volte la palla per rendere meno amaro il passivo, ma prima si fa stoppare da Cubarsì, poi sulla verticalizzazione di Nico Paz spara alle stelle da ottima posizione confermando la serata da dimenticare della squadra di Fabregas.