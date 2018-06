Troppa Francia per l'Italia, Mancini s'inchina

Arriva già alla seconda partita la prima sconfitta di Roberto Mancini da ct dell’Italia. A Nizza si rivela troppo alto l’ostacolo rappresentato dalla Francia di Didier Deschamps, che conserva l’imbattibilità con gli azzurri che dura da dieci anni. Difficile trarre indicazioni concrete per il neo-tecnico azzurro, che ha mandato in campo tanti giovani, alcuni dei quali al debutto, inevitabilmente in difficoltà di fronte a un avversario dal potenziale tecnico e fisico sembrato a tratti devastante. Passo indietro per Balotelli, ma qualcosa di buono nell’Italia si è visto, a cavallo dei due tempi, almeno a livello di carattere, con qualche lampo di Chiesa, sebbene solo gli sprechi dell’attacco della Francia e le parate di Sirigu non abbiano reso umiliante il risultato al termine di una gara che ha mostrato tutto il gap esistente tra le due Nazionali.

Il diverso approccio alla partita delle due squadre è intuibile dalle formazioni mandate in campo da Deschamps e Mancini. Francia in assetto titolare, con il solo Varane in panchina per precauzione, Italia in versione giovanissima e sperimentale, con ben 8 novità rispetto alla gara contro l’Arabia Saudita. Balotelli è uno dei pochi sopravvissuti, ma neppure la determinazione di Super Mario basta per arginare la sfuriata iniziale di una Francia che mostra tutto il proprio potenziale, ingigantito dall’ingenuità di un’Italia che inizia la gara in maniera troppo timida. Dopo otto minuti allora i bleus sono già avanti grazie a Umtiti, che ha il tempo per appoggiare in rete da pochi passi dopo un tiro di Mbappé da calcio d’angolo respinto da Sirigu. Proprio il talento dell’attaccante del Paris Saint-Germain marca la differenza per tutto il primo terzo di partita, insieme alla qualità della Francia nel possesso palla e alla mancanza di pressing di un’Italia troppo bassa. Il gap di esperienza e personalità sembra incolmabile quando, dopo il palo di Kanté dalla distanza, al 30’ Mandragora sgambetta ingenuamente Hernandez appena dentro l’area: rigore confermato dal Var e trasformato da Griezmann. Qui, però, per fortuna dell’Italia, la Francia abbassa i ritmi e comincia a giocare in modo troppo leziosa.

Gli azzurri invece si scuotono e alzano la linea del pressing. La gara ne guadagna, diventando da quel momento spettacolare: Balotelli si procura una punizione dal limite calciata con forza e respinta da Lloris sui piedi di Bonucci, che insacca. Le sicurezze della Francia si incrinano e l’inizio di ripresa è spettacolare ed equilibrato, complice una Francia sempre più barocca e sprecona in fase di conclusione: le due occasioni per l’Italia, con Balotelli e Chiesa che impegnano Lloris, saranno però le uniche opportunità create dagli azzurri, che lascia spazi nei quali le stelle di Deschamps si trovano a nozze. Il festival degli sprechi da parte della Francia prosegue con Tolisso e Dembelé, ma è lo stesso attaccante del Barcellona al 18’ a far calare il sipario sulla partita con un pallonetto dal limite dell’area che fa spellare le mani ai tifosi sugli spalti su invito di Mbappè al termine di un contropiede originato da un’incomprensione tra D’Ambrosio e Jorginho. Di fatto finisce qui, la lunga serie di sostituzioni spezza il ritmo della partita e la Francia non infierisce limitandosi al possesso palla. L’Italia dei giovani è rimandata.

