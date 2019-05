Troppa neve in Lombardia: il Giro cambia percorso

Troppa neve sulle Alpi lombarde, e così il Giro d'Italia cambia tragitto. Lo ha ufficialmente comunicato la Direzione di Organizzazione della corsa in rosa, tramite un comunicato in cui sabato è stato ufficializzato il nuovo percorso della 16esima tappa, che non transiterà più dal Monte Gavia, bensì sull'Aprica e il Mortirolo.

"In considerazione del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche – si legge nella nota -, nonostante il grande lavoro svolto dalle amministrazioni delle province di Sondrio e Brescia, che hanno messo a disposizione squadre di uomini impegnati giorno e notte per liberare le strade, e alle quali rivolgiamo un sentito ringraziamento, la Direzione di Organizzazione comunica che, per salvaguardare la sicurezza dei corridori, la tappa 16 Lovere-Ponte di Legno avrà un nuovo percorso. Località di partenza e di arrivo rimangono invariate. La tappa avrà una lunghezza di 194 km. La Cima Coppi sarà disputata sul Passo Manghen, durante la tappa 20".

Questo il commento del Direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni: "Viste le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni che danno un peggioramento e il rischio slavine, purtroppo non potremo passare sul Gavia. Mi preme innanzitutto ringraziare le province di Sondrio e Brescia e tutti quelli che hanno lavorato per provare a mantenere il percorso originario. Prendiamo questa decisione questa sera per dare a tutti la possibilità di organizzarsi al meglio. Il nuovo percorso della tappa 16 prevedrà la salita di Cevo, inedita per il Giro, quindi il passaggio dall'Aprica dalla parte più dura, prima di scendere a Mazzo e affrontare il passo del Mortirolo e quindi l'arrivo di Ponte di Legno. La nuova Cima Coppi sarà quindi il Passo Manghen nella tappa 20".

SPORTAL.IT | 25-05-2019 21:24