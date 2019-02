Troppi infortuni, Lotito convoca un prete

Attanagliata da molti infurtuni e fresca di eliminazione dall'Europa League, la Lazio non sta certo attraversando un momento felice e Claudio Lotito ha deciso di invertire la rotta con l'aiuto di un prete.

Il presidente della Lazio, infatti, ha convocato a Formello un sacerdote per benedire il campo di allenamento e lo spogliatoio, sperando di trarne benefici per aggiudicarsi un posto in Champions League e trionfare in Coppa Italia.

Non è la prima volta che la Lazio si affida alla fede: Lotito aveva già convocato un prete tra il 2009 e il 2010 e nel 2013, quando al timone della squadra biancoceleste c'era Petkovic.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 10:50