Troppo Arsenal per il Napoli, Ancelotti si arrende

Si complica il percorso del Napoli verso la semifinale di Europa League. All’Emirates Stadium di Londra la squadra di Carlo Ancelotti è infatti uscita battuta per 2-0 contro l’Arsenal nell’andata dei quarti di finale.

Giovedì prossimo al San Paolo servirà quindi un’impresa, una vittoria con tre gol di scarto, per proseguire il cammino in Europa, ultimo obiettivo rimasto a Insigne e compagni dopo le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia e dopo non essere stati di fatto mai in corsa per la conquista dello scudetto.

Tutto è ancora possibile al ritorno, ma va detto che la sfida londinese è stata a senso unico, almeno per tutto il primo tempo, durante il quale si è visto un Napoli in evidente difficoltà di fronte ai ritmi molto alti imposti dalla squadra di Emery. Non a caso i due gol della partita sono stati originati da altrettanti palloni persi dai giocatori di Ancelotti: al 15’ un errore di Mario Rui ha armato la ripartenza dei londinesi, a segno con il futuro juventino Ramsey al termine di un’azione spettacolare avviata da Lacazette e rifinita da Maitland-Niles, mentre dieci minuti più tardi Fabian Ruiz è travolto dal pressing di Torreira, che avanza fino al limite e calcia con il sinistro, trovando la decisiva deviazione di Koulibaly che spiazza Meret.

Napoli anche sfortunato, quindi, ma poi graziato dagli errori di mira di Aubameyang e salvato dalla parata di Meret sullo stesso Ramsey. Insigne potrebbe far partire la riscossa azzurra, ma l’errore di mira del capitano all’altezza del dischetto al 45’ conferma che non è serata per un Napoli che nel secondo tempo, complici i ritmi più bassi dell’Arsenal, terrà meglio il campo, rischiando però tanto sui contropiede dell’Arsenal. Meret è ancora superlativo su Ramsey e Maitland-Niles, tenendo in piedi la squadra, ma a metà tempo Zielinski imita Insigne divorandosi un gol fatto e rimandando l’operazione-impresa alla sfida di Fuorigrotta.



SPORTAL.IT | 11-04-2019 22:56