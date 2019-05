Andrea Iannone in crisi: il centauro dell'Aprilia si è ritirato all'ottavo giro del Gran Premio di Francia. Nessun problema tecnico per la moto di Noale: è stato l'ex pilota della Ducati che ha deciso di fermarsi per un dolore alla caviglia, la stessa che aveva messo in dubbio la sua presenza per la gara di Le Mans. Lo riporta Sky.

Dopo cinque Gran Premi, Iannone ha 6 punti in classifica generale (il suo compagno Espargarò è a 22).

SPORTAL.IT | 19-05-2019 16:26