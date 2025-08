Troy Bayliss devastato da una caduta: sette costole rotte, polmone perforato e clavicola fratturata per l'ex campione SBK

Troy era finito sull’asfalto a Donington Park nella prima manche del Gp d’Europa della Superbike, e pronto a ritornare in pista per la seconda nonostante un dito dilaniato. “Tagliatemi il dito, voglio correre“, queste le parole del pilota Ducati che hanno ammutolito i medici che lo avevano in cura.

“Sarebbe stato possibile amputare il dito e rimandare Bayliss in pista con gli antidolorifici – aveva detto a suo tempo il dottor Massimo Corbascio – Ma lo abbiamo dissuaso perché c’erano altri problemi e non era il caso di rischiare. In 30 anni di attività ho visto tanti piloti voler tornare in pista dopo gravi ferite, ma il coraggio di Bayliss ha stupito anche me”.

Il dito, alla fine, è stato amputato non senza stupire di nuovo a causa della stesa disinvoltura con la quale l’eterno Bayliss tornò in pista. Già allora era lampante di che pasta fosse fatto il pilota.